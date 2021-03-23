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15:55 23.03.2021

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях

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"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях

АО "Укрзализныця" (УЗ) не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях, поскольку Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не установила соответствующих ограничений.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, список областей, в которых действуют ограничения для пассажиров, остается прежним: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

"Продажа билетов по этим направлениям, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон". Сейчас "Укрзализныця" вместе с местными облгосадминистрациями, Мининфраструктуры и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы", - указано в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 22 марта, Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Следовательно, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень “красных зон” по решению Минздрава.

Теги: #посадка #укрзализныця #красная_зона #высадка
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