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15:41 23.03.2021

Дополнительные ограничения в связи с переходом Харьковщины в "оранжевую" зону вводиться не будут

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Дополнительные ограничения в связи с переходом Харьковщины в "оранжевую" зону вводиться не будут

В Харьковской области не будут вводиться дополнительные карантинные ограничения, связанные с ее переводом из "желтой" в "оранжевую" зону, сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.

"Мы, проводя заседание КТЭБ на прошлой неделе, практически все ограничения, предостережения приняли и рекомендовали к исполнению органам местного самоуправления", - сказал Черняк на брифинге во вторник.

"Я думаю, что все те требования, которые мы сегодня видим, - и закрытие школ, и соблюдение карантинных мероприятий, и уменьшение на проведение культурных мероприятий, ограничения по спортивным соревнованиям при отсутствии зрителей - будут соблюдать и в дальнейшем", - добавил замглавы ОГА.

Как сообщалось, по состоянию на вторник, 23 марта, Харьковская область была переведена из "желтой" в "оранжевую" зону, поскольку в регионе зафиксировано превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ (на 9,1%)

Теги: #оранжевая_зона #харьковская_область
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