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15:33 23.03.2021

Активиста, разбившего в Офисе президента стекло, посадили под домашний арест – Стерненко

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Активиста, разбившего в Офисе президента стекло, посадили под домашний арест – Стерненко

Печерский районный суд Киева избрал задержанному правоохранителями 20 марта вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил активист Сергей Стерненко.

"Владу Сорду Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло", - написал Стерненко на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей. В Офисе президента также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

Сорд был задержан в тот же день. По словам адвоката, на следующий день ему сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия" и что защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

Теги: #опу #домашний_арест #активист
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