Суд по "делу Шеремета" продолжил исследование доказательств дела, Антоненко доставлен на заседание

Шевченковский районный суд Киева во вторник продолжил слушание по существу дела обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фигурант дела - музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко – доставлен на судебное заседание. Суд исследует 4-й том материалов дела. В частности, судом исследуются материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов.

На предыдущее заседание Антоненко не был доставлен из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников Национальной гвардии, которые должны были обеспечить конвоирование, слушание было отложено из-за отказа Антоненко от участия в заседании в режиме видеоконференции.

Как ожидается, защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения содержащегося под стражей Антоненко.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.