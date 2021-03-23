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13:57 23.03.2021

Суд во Франции закрыл т.н."Центр ДНР" в Марселе - Кулеба

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Суд во Франции закрыл т.н."Центр ДНР" в Марселе - Кулеба

Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "Центр ДНР" в Марселе, ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "Центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили", - отметил Кулеба в Twitter во вторник.

Министр также поблагодарил суд за справедливое решение.

 

Теги: #днр #франция #кулеба #мид
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