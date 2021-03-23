Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой

Три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой, сообщили в Минобороны РФ.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.

Как сообщал "Интерфакс", 17 декабря 2019 года дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку в Астраханской области. Тогда экипажу удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт. Никто из летчиков не пострадал.

Последняя катастрофа с участием Ту-22М3 произошла в Мурманской области 22 января 2019 года. Тогда после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Два члена экипажа погибли, двое выжили.

До этого было только одно крупное ЧП с этим самолетом - Ту-22М3 разбился летом 2004 года. Крушение произошло в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Новгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года. В катастрофе погибли все четыре члены экипажа.