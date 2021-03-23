В Киеве впервые установленный в метро дефибрилятор помог спасти жизнь пассажира

В понедельник, 22 марта, на станции метро "Дворец спорта" установленный дефибрилятор помог спасти жизнь пассажира, сообщает персс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Случай произошел около 9 утра на станции "Дворец спорта". Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году дефибриляторы, установленные в кассовых залах и на платформах станций столичного метро в мае, применялись 10 раз, в 2021 году - шесть раз.