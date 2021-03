Американская ракета Electron вывела на орбиту шесть спутников

Ракета Electron во вторник вывела на орбиту пять спутников для различных австралийских коммерческих заказчиков и один для Пентагона, сообщила американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

В рамках миссии, получившей название They Go Up So Fast, самым крупным аппаратом, выведенным на орбиту, был спутник дистанционного зондирования Земли Gen-2 американской компании BlackSky. Он уже седьмой в серии её космических аппаратов, позволяющих получать изображения с разрешением в один метр.

Ракета также вывела два мини-спутника - Myriota 7 и Centauri 3 для двух отдельных австралийских компаний - Myriota и Fleet, создающих спутниковые интернет-группировки, два демонстрационных аппарата австралийской компании Care Weather Technologies и Университета Нового Южного Уэльса.

Еще один мини-спутник - Gunsmoke-J, который был выведен на орбиту, разработан командованием космической и противоракетной обороны Армии США (SMDC). По имеющимся данным, аппарат предназначен для тестирования технологий, которые могут помочь командирам сухопутных частей наносить более точные удары по расположенным на большом расстоянии целям. Мини-спутник проверит возможности передачи изображений непосредственно войскам на поле боя.

Миссия стала 19-м полётом ракеты Electron с 2017 года и вторым в текущем году. С учетом нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигло 104 аппаратов. В минувшем году Rocket Lab осуществила восемь пусков ракеты Electron, один из которых оказался неудачным.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.