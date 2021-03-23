Депутат ОТГ применил "травмат" во время конфликта с жителями из-за спиленого дерева, открыто дело – полиция

Депутат Мигиевской объединенной территориальной громады Первомайского района Николаевской области применил травматический пистолет, защищаясь от местного жителя из-за конфликта вокруг спиленного дерева, сообщает областная полиция.

"22 марта около 21:20 в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги. Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве. Во время столкновения, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин", - сообщается на странице полиции в Facebook.

По этому факту отделение дознания проводит досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Пистолет полицейские изъяли. Сейчас по делу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.