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12:24 23.03.2021

Международная комиссия юристов в ООН призывает украинскую власть отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда, заявляют в КС

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Международная комиссия юристов в ООН призывает украинскую власть отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда, заявляют в КС

Международная комиссия юристов в ООН призывает украинскую власть воздерживаться от нарушений принципов независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкого, сообщает Конституционный суд.

"В Конституционный суд Украины 23 марта поступило письмо от Международной комиссии юристов в ООН, которым проинформировано, что 22 марта 2021 года в Совете Организации объединенных наций по правам человека Международная комиссия юристов (МКЮ) призвала украинские власти создать условия, при которых будет гарантирована безопасность адвокатов и независимость судебной системы", - говорится в сообщении отдела коммуникации КС и правового мониторинга, текст которого размещен во вторник на сайте суда.

По информации КС, обращение представителя МКЮ в ООН Массимо Фриго адресовано президенту Совета ООН по правам человека Нашат Шамим.

КС приводит неофициальный перевод этого обращения. "В Украине ряд адвокатов, включая тех, кто защищает права человека в судах и вне них, сталкиваются с угрозами, преследованиями и другими посягательствами на их безопасность… МКЮ также обеспокоена недавними попытками вмешательства правительства в независимость судебной власти в Украине", - говорится в обращении.

По информации суда, МКЮ одобряет отзыв президентского законопроекта, которым предполагалось лишение полномочий всех судей КС. "Однако вызывает беспокойство то, что после возбуждения уголовного дела против главы Конституционного суда, он был отстранен по решению президента Украины. Это решение, базирующееся на сомнительной правовой почве, подрывает независимость судебной власти", - говорится в обращении.

Таким образом, как подчеркивают в КС, МКЮ призывает Украину "обеспечить быстрое, тщательное, беспристрастное и независимое расследование всех случаев нападений на адвокатов с последующим привлечением виновных к ответственности и воздерживаться от любых действий, нарушающих принципы независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда".

 

Теги: #конституционный_суд #оон
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