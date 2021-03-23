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11:24 23.03.2021

В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

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В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

Городской голова Днепра Борис Филатов анонсировал введение строгих карантинные ограничений в городе в ночь на четверг, 25 марта, идентичных предусмотренным для "красной зоны" эпидемиологической опасности, для противодействия распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00.00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад, мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вирус стал слишком агрессивен, тяжелые больные "помолодели" и в городе фиксируется слишком много случаев смерти.

"Ни политические разборки, ни материальные убытки, ни мэрский рейтинг, ничего, ничего не стоит хотя бы одной спасённой человеческой жизни. Мы постараемся сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета", - добавил Филатов.

Ранее во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области вошли в "красную" карантинную зону эпидопасности по Covid-19: в течение трех дней там значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций.

Теги: #карантин #днепр #филатов
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