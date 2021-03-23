События

11:09 23.03.2021

В "красную" карантинную зону входят Киев и уже 8 областей

1 мин читать
В "красную" карантинную зону входят Киев и уже 8 областей

Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области вошли в "красную" карантинную зону эпидопасности по COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения на сайте во вторник.

По его данным, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций.

Согласно данным Минздрава, показатели госпитализации лиц с коронавирусом превышены еще в ряде областей, в настоящее время находящихся в "оранжевой" зоне эпидопасности. В частности, это Донецкая, Николаевская Черниговская, Хмельницкая, Днепропетровская и Винницкая области.

Теги: #киев #карантин #регионы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 23.03.2021
Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

12:31 23.03.2021
В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве

В Киеве стоматологу сообщили о подозрении в покушении на убийство, разбое, воровстве и мошенничестве

11:24 23.03.2021
В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

11:23 23.03.2021
Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

11:15 23.03.2021
Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

Кабмин разрешил проводить плановые госпитализации в "желтой" зоне

10:05 23.03.2021
Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

09:59 23.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 1050 новых случаев Covid-19 - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 1050 новых случаев Covid-19 - Кличко

20:20 22.03.2021
Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

16:40 22.03.2021
В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

В Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта – заместитель Кличко

16:24 22.03.2021
"ДТЭК КЭС" прекращает выполнение плановых ремонтов в столице на период карантина

"ДТЭК КЭС" прекращает выполнение плановых ремонтов в столице на период карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новые правила въезда в Украину предусматривают обязательный негативный ПЦР-тест для иностранцев и самоизоляцию для украинцев – Госпогранслужба

Международная комиссия юристов в ООН призывает украинскую власть отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда, заявляют в КС

В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения "красной зоны" - мэр

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться – Степанов

Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат ОТГ применил "травмат" во время конфликта с жителями из-за спиленого дерева, открыто дело – полиция

Международная комиссия юристов в ООН призывает украинскую власть отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда, заявляют в КС

Мокрый снег пройдет в ряде областей Украины в ближайшие дни

Кабмин ввел ПЦР-тест обязательным условием освобождения от самоизоляции граждан Украины при возвращении в страну

Госкино предложило выбрать украинские фильмы, которые покажут в кинотеатрах в августе, к 30-й годовщине Независимости Украины

Одному из организаторов акции у Офиса президента Украины объявлено подозрение – Нацполиция

В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает ухудшаться – Степанов

Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА