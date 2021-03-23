События

11:01 23.03.2021

В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

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В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове гражданина Украины, который по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшими часть территории Луганской области.

"В составе незаконного вооруженного формирования так называемого народного ополчения Донбасса он запугивал мирное население временно оккупированной Луганской области, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик был ранен, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в РФ, рассчитывая получить российское гражданство. Но вместо ожидаемого российского паспорта был приговорен к тюремному заключению за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного в пригороде Харькова правоохранители обнаружили и изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1908285069336859

Теги: #задержание #наемники_рф #сбу #харьков
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