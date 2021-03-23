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10:05 23.03.2021

Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

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Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

Кабинет министров Украины утвердил индикаторы для территориальных громад, по которым местные власти смогут определять ситуацию и вводить дополнительные карантинные ограничения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В частности, мы ввели индикаторы для территориальных громад, органов местного самоуправления, по которым они могут определять и вводить дополнительные карантинные ограничения", - сказал он.

По словам министра, соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.

Теги: #карантин #степанов #минздрав #кабмин
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