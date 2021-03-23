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10:02 23.03.2021

Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

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Кабмин обязал приезжающих в страну предоставлять справку о негативном ПЦР-тесте

Кабинет министров Украины определил условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании в понедельник.

Согласно тексту документа, приезжие будут обязаны предоставить негативный результат ПЦР-тестирования, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник отметил, что постановление вступило в действие с 22 марта, требование будет действовать независимо от того, из какой страны пребывает лицо и какая там ситуация с COVID-19.

Теги: #коронавирус #степанов #кабмин #тест #граница
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