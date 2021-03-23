В Киеве за сутки выявлены 1050 новых случаев Covid-19 - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"1050 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 154 036). ...32 летальных случая от вируса (всего 3114)", - написал Кличко на телеграм-канале во вторник.

В больницы Киева госпитализировали 104 пациента.

Выздоровели 845 человек. Всего коронавирус преодолели 102 789 киевлян.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 232, Деснянском - 190, и в Днепровском районе - 148 случаев.

Днем ранее, 22 марта, в Киеве были подтверждены 349 новых случаев Covid-19, 21 марта - 434 случая, 20 марта - 1070 случаев, 19 марта - 1210 случаев, 18 марта - 1092 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.