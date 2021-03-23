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09:52 23.03.2021

МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

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МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают намерения открыть представительства российской политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Российской Федерацией ситуации в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Российская власть продолжает открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он указал, что после незаконной раздачи паспортов граждан РФ населению ОРДЛО российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов.

"Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий - грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся активные дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму (РФ – ИФ). Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований", - отметил Николенко.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что РФ, наконец, должна начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права.

Ранее в партии "Справедливая Россия - За правду" сообщили о том, что председатель партии Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем председателя партии на территориях так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Жигулину поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный приём граждан, проживающих на территориях т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Теги: #рф #партия #ордло #мид
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