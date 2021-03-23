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09:48 23.03.2021

Бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ прошли почти 6 тыс. граждан - Минреинтеграции

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Бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ прошли почти 6 тыс. граждан - Минреинтеграции

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что с 15 января бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ прошли 5,8 тыс. граждан.

"Благодаря совместной работе с Министерством здравоохранения с 15 января было введено экспресс-тестирование на коронавирус на КПВВ. До прошлой недели тестирования проводилось на трех КПВВ – "Чонгар", "Каланчак" и "Новотроицкое". Но с прошлой недели бесплатные экспресс-тесты доступны теперь и для граждан, следующих на территорию свободной Украины через КПВВ "Станица Луганская". За эти почти полтора месяца, по состоянию на сегодняшнее утро услугой бесплатного тестирования воспользовались 5 794 наших граждан, которые направлялись из временно оккупированных в подконтрольные правительству территории Украины»" - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, с января такой опцией воспользовались 2 278 человек в КПВВ "Чонгар", 2 260 - на КПВВ "Каланчак", 1 069 - на КПВВ "Новотроицкое", 187 - КПВВ "Станица Луганская". Из всех результатов выявлено 2 положительных.

Отмечается, что для бесплатного тестирования гражданам нужно лишь загрузить мобильное приложение "Вдома" на свой смартфон и тестирование будет доступно после пересечения КПВВ в сторону подконтрольной правительству территории Украины.

Теги: #тестирование #кпвв #минреинтеграции #коронавирус
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