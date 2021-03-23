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09:43 23.03.2021

США не исключают, что AstraZeneca предоставила устаревшие и неполные данные об испытаниях вакцины

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США не исключают, что AstraZeneca предоставила устаревшие и неполные данные об испытаниях вакцины

Компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности.

Совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных по вакцине AstraZeneca, выразил обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности". По мнению совета, обнародованные обзоры о клинических исследованиях включали "устаревшую информацию".

Накануне AstraZeneca сообщила, опираясь на клинические испытания вакцины в США, Перу и Чили, что препарат полностью предотвращает тяжелые формы заболевания COVID-19, а также на 79% защищает от заболевания, сопровождаемого симптомами.

В компании также сказали, что независимый совет экспертов "не обнаружил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины". По ее данным, специалисты не выявили "повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом".

Ранее сразу несколько стран сообщили о случаях образования тромбов у лиц, сделавших прививку вакциной AstraZeneca. После этого многие страны приняли решение приостановить ее применение.

Однако на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает у людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

Затем европейский регулятор также сообщил, что рекомендует продолжать вакцинацию этим препаратом, который он назвал "безопасным и эффективным".

Вслед за этим решением почти все страны, ранее временно прекратившие использование вакцины AstraZeneca, возобновили ее применение.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании.

Теги: #сша #astrazeneca
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