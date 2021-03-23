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09:41 23.03.2021

В Великобритании вспоминают жертв COVID-19 в годовщину первого локдауна

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В Великобритании вспоминают жертв COVID-19 в годовщину первого локдауна

В Великобритании спустя год после объявления первого локдауна проходит день памяти жертв коронавируса COVID-19, число которых составляет почти 150 тыс. человек.

"Последние 12 месяцев причинили нам всем огромный ущерб, и я сердечно соболезную тем, кто потерял близких. Сегодня годовщина первого локдауна - возможность задуматься о прошедшем годе - одном из самых сложных в истории нашей страны", - приводит телеканал Sky News слова британского премьера Бориса Джонсона.

В полдень в стране пройдет минута молчания в память жертв коронавируса, а вечером, в 20:00 по местному времени жители выйдут у своих домов с фонариками или свечами в руках. Лондонский глаз, Трафальгарскую площадь и стадион Уэмбли подсветят желтым цветом.

Принц Чарльз, вспоминая прошлый год, отметил, что был вдохновлен самоотверженностью, которую проявили так много людей.

"Какая бы вера или философия у нас ни была, давайте проведем минуту вместе, чтобы вспомнить тех, кого мы потеряли, поблагодарить за их жизни и признать невыразимую боль прощания", - сказал он.

В британских церквях и соборах во вторник будут звонить в колокола и зажигать свечи.

"Это момент, чтобы вместе помолиться нашему Отцу Небесному, чтобы он утешил нас в нашей скорби и привел нас к надежде воскресшего Христа и вечной жизни, которую он обещает", - сказал архиепископ Кентерберийский Джастин Велби.

День памяти поддерживают более 250 организаций, включая 82 лидеров религиозных групп и политиков, благотворительных организаций, экстренных служб и общественных групп. Знаменитости, включая рок-музыкантов Сьюзи Кватро и Стива Харли, примут участия в онлайн-беседах, чтобы помочь тем, кто чувствует себя изолированно и страдает от потерь.

По последним данным британского национального статистического управления, в Великобритании с начала пандемии умерли более 147 тыс. человек.

Теги: #великобритания #коронавирус
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