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08:45 23.03.2021

В Украине за сутки 11 476 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 044 человека

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В Украине за сутки 11 476 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 044 человека

В Украине за минувшие сутки лабораторно подтверждены 11 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 8 044 человека, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 марта 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 357 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 519 человек, летальных случаев – 333, выздоровели – 8 044 человека", - написал Степанов в соцсети Facebook во вторник.

Днем ранее, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 565 732 человека, 30 431 пациент скончался, 1 268 886 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1122), в г. Киев (1050), во Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

 

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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