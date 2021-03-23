События

06:50 23.03.2021

Задержаны члены группы, незаконно переправлявшей в ОРДО метадон и димедрол, спрятанные в детских игрушках

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Задержаны члены группы, незаконно переправлявшей в ОРДО метадон и димедрол, спрятанные в детских игрушках

Харьковские правоохранители пресекли деятельность группы, организовавшей канал незаконного перемещения во временно оккупированные районы Донецкой области через территорию Российской Федерации метадона и димедрола.

"Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и уведомлены о подозрении... Областной прокуратурой согласованы ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным следствия, члены группы переправляли метадон и димедрол через водителей микроавтобусов, которые осуществляли нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в оккупированный Донецк, под видом обычных бытовых посылок. Перемещение препаратов осуществлялось в пунктах пропуска Гоптовка Харьковской области и Меловое Луганской области, а в оккупированные районы Украины - через неконтролируемые участки государственной границы. Препараты прятали в товары для детей (игрушки, коляски и тому подобное). Правоохранители задокументировали в общей сложности контрабандное перемещение более 2 кг метадона и димедрола.

Четырем членам группы объявили о подозрении в организации устойчивого канала контрабандного перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля сильнодействующих лекарственных средств и особо опасных наркотических средств, а также в их незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте (ч.ч . 2, 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Теги: #наркотики #украина #харьков #контрабанда
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