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04:37 23.03.2021

В Германии продлевают ограничения в связи с коронавирусом до 18 апреля

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"Локдаун" в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель, консультации продлились до 2:40 вторника.

"Уже принятые меры продлеваются до 18 апреля", - сказала канцлер.

В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тысяч человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.

"Заграничные поездки в настоящее время категорически не рекомендуется предпринимать", - отметила канцлер. Поездки, которые обусловлены необходимостью, будут связаны с необходимостью делать тесты на коронавирус и оставаться на домашнем карантине.

Пасхальные праздники предлагается расширить, четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены "днями тишины" с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.

Теги: #продление #коронавирус #ограничения #германия
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