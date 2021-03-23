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00:21 23.03.2021

Главы МИД стран НАТО обсудят проблемы альянса, включая российский вопрос

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Главы МИД стран НАТО обсудят проблемы альянса, включая российский вопрос

Двухдневное совещание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел откроется во вторник в Брюсселе, оно охватит важные вызовы, встающие перед альянсом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Министры иностранных дел встретятся на этой неделе, чтобы подготовить почву для предстоящего саммита НАТО в Брюсселе. Это возможность открыть новую главу в трансатлантических отношениях. И наша инициатива "НАТО 2030" по дальнейшей адаптации Североатлантического альянса будет в центре внимания саммита", - сказал глава НАТО на пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что ожидает от министерской встречи продолжения конструктивных обсуждений "НАТО 2030". "Мы должны проявить смелость и амбициозность, чтобы построить более сильный Североатлантический альянс в будущем, поскольку мы живем в более опасном и конкурентном мире, где вызовы не знают границ", - продолжил генсек организации.

Столтенберг перечислил эти вызовы: "дестабилизирующая деятельность России, угроза терроризма, изощренные кибератаки, прорывные технологии, подъем Китая и изменение климата".

Указывая на задачи, которые, по его мнению, призвана решать инициатива "НАТО 2030", глава Североатлантического альянса отметил, что она "защищает порядок, основанный на правилах, которому бросают вызов авторитарные державы, такие как Китай и Россия".

"Поэтому нам нужно еще больше работать с партнерами-единомышленниками по всему миру и поддерживать наших соседей дополнительным обучением и наращиванием потенциала", - считает Столтенберг.

Отношения НАТО с Россией на министерском совещании также будут обсуждаться с участием партнеров альянса - высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем и главами МИД, не являющихся участницами НАТО Финляндии и Швеции.

"Россия продолжает подавлять мирных инакомыслящих у себя дома, и демонстрирует образец агрессивного поведения за рубежом, в том числе с кибератаками и попытками вмешаться в наши выборы и подорвать наши демократии", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Он подтвердил, что альянс по-прежнему привержен двойному подходу к России: "сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к конструктивному диалогу".

"В том числе по таким вопросам, как контроль над вооружениями. Все союзники приветствовали недавнее решение о продлении нового Договора СНВ. Это важное начало. Но нам необходимо и дальше укреплять международный контроль над вооружениями", - полагает глава Организации Североатлантического договора.

Он также сообщил, что министры стран НАТО продолжат консультации по ситуации в Афганистане и обсудят военное присутствие альянса в этой стране, чтобы вместе оценить следующие шаги. По словам Столтенберга, легких вариантов решения этого вопроса не существует, и "пока все варианты остаются открытыми".

Генсек НАТО признал, что ситуация с безопасностью остается сложной, альянс будет принимать необходимые меры, чтобы его войска были в безопасности. В то же время НАТО поддерживает усилия по реализации мирного процесса. Это требует, чтобы все стороны стремились достичь прогресса, снизить уровень насилия и добросовестно вели переговоры. Необходимо также конструктивное участие всех региональных субъектов и международного сообщества, отметил Столтенберг.

Он также напомнил о том, что работа с партнерами альянса на Ближнем Востоке и в Северной Африке - это еще один вклад в борьбу с международным терроризмом. Поэтому министры подведут итоги поддержки ключевых региональных партнеров НАТО, таких как Ирак, Иордания и Тунис.

Хотя заседания Североатлантического совета 23-24 марта будут проходить под знаком подготовки к саммиту ЕС, дата и формат будущей встречи НАТО в верхах еще не согласованы, уточнил генеральный секретарь.

"Мы подтвердим день должным образом. По формату встречи мы еще окончательно не решили, но мы вернемся к этому и примем решение в отношении точного формата встречи позже", - сообщил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заявил, что идет работа "над очень содержательной повесткой дня".

"Я также говорил с президентом (США Джо) Байденом, и он четко обозначил, что с нетерпением ожидает встречи со всеми лидерами НАТО в Брюсселе", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Теги: #повестка #совещание #нато #мид
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