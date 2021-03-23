В МВД готовят подозрения участникам акции протеста на Банковой за нанесенный ущерб зданию Офиса президента

В Министерстве внутренних дел Украины готовят ряд подозрений по событиям на Банковой в субботу во время акции протеста в поддержку заключенного в СИЗО активиста Сергея Стерненко, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, разбивал стекло в Офисе президента. Готовится ряд подозрений, обоснованных, каждая из них будет подкреплена видеозаписью с указанием - кто, в какой момент, что сделал", - сказал Геращенко в эфире "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Он отметил, что "каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу, а это наше имущество, потому что с наших налогов строились здания, из налогов будет финансироваться чистка этих зданий, поэтому каждый получит за деяния свои. Провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ".

Как сообщалось, в субботу вечером у ОП проходит акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.