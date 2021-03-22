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22:57 22.03.2021

В Одесской области с полуночи 23 марта введут "красную зону" эпидопасности

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В Одесской области с полуночи 23 марта введут "красную зону" эпидопасности

В Одесской области с полуночи 23 марта введут "красную зону" эпидемиологической опасности в связи с высокой смертностью жителей, включая медицинских работников, а также большим ростом заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных категорий граждан, включая детей, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"С 00:00 23 марта на территории Одесской области… введут "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот период ограничивается:

- прием посетителей в заведениях общественного питания;

- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений;

- работа непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;

- работа учреждений культуры;

- проведение массовых мероприятий;

- спортивные матчи со зрителями;

- посещение учебных заведений кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1- 4 классов учреждений общего среднего образования.

Вместе с тем, разрешено осуществлять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на внутриобластных автобусных маршрутах в пределах Одесской области (но при этом, количество пассажиров в транспортном средстве должно соответствовать количеству мест для сидения), а также осуществлять железнодорожные перевозки пассажиров в пределах области с неукоснительным соблюдением требований (мытью рук, ношения защитных масок и использования дезинфекторов – ИФ) по организации противоэпидемических мероприятий при железнодорожных перевозок в период карантина.

Кроме того, правоохранителям разрешили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.

"Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в "красном" уровне эпидемической опасности", - цитирует пресс-служба слова главы ОГА Сергея Гриневецкого.

Он отметил, что только за минувшие сутки выявлено 745 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 26 детей и 13 медицинских работников.

"Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около тысячи", - сообщил глава ОГА.

Гриневецкий добавил, что "основания, которые привели к такой критической ситуации - результат равнодушия и безответственности населения, несоблюдение условий самоизоляции больными СОVID-19, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью, самолечение и игнорирование элементарных методов личной защиты в публичных местах, ежедневное массовое скопление людей в ночных клубах, кафе и ресторанах, полное игнорирование ношение масок в общественном транспорте.

Теги: #украина #красная_зона #одесская_область
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