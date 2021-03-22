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22:19 22.03.2021

Санкции США против КНР являются не самоцелью, а частью общей политики

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Санкции США против КНР являются не самоцелью, а частью общей политики

Санкциями, которые США вводят против Китая, не исчерпывается вся американская политика по отношению к КНР, такие ограничения - знак несогласия Вашингтона с китайской внутренней политикой, заявил телеканалу MSNBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это (санкции - ИФ) не весь ответ, а часть ответа, который США дают вместе с союзниками и партнерами", - так прокомментировал он введенные в понедельник США, ЕС и Канадой санкции за нарушения, по версии этих сторон, китайскими властями прав человека в Синьцзяне.

По его словам, США "не верят, что любые конкретные санкции, любые цели для санкций составляют всю политику". Он пояснил, что речь идет об "общей стратегии", где санкции комбинируются с другими средствами для того, чтобы направить Китаю четкий сигнал о неприятии каких-то аспектов его внутренней политики.

Также Салливан заявил, что США не ожидают простых отношений с КНР, и, хотя готовы "агрессивно бороться против поведения" Китая, которое Вашингтон сочтет недопустимым, но одновременно с тем США видят сферы, где они могут работать с КНР ради американских национальных интересов.

На прошлой неделе на Аляске прошли переговоры между делегациями США и КНР. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен и советник Салливан провели двухдневную встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Это были первые непосредственные контакты между столь высокопоставленными представителями обеих стран - при администрации президента США Джо Байдена.

Впоследствии советник Салливан счел переговоры жесткими и непростыми. Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи подтвердил, что между сторонами сохранились серьезные противоречия по ряду вопросов.

Теги: #сша #инструмент #китай #санкции
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