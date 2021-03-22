В Харькове нужны медики в ковидные бригады

В Харькове городским больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах - обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть научные работники, студенты со средним медицинским образованием", - цитирует пресс-служба слова заместителя харьковского градоначальника Светланы Горбуновой-Рубан на рабочем совещании с руководителям межучреждений.

По словам Горбуновой-Рубан, в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем и февралем. При этом, по правилам Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), новые бригады можно сформировать только если существующие бригады перегружены.

"В марте количество заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование", - сказала Горбунова-Рубан.