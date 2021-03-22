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21:03 22.03.2021

Прокуратура начала уголовное производство против 23 российских артистов, незаконно прибывших в Крым для выступлений

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Прокуратура начала уголовное производство против 23 российских артистов, незаконно прибывших в Крым для выступлений

Прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополя осуществляет процессуальное руководство по факту незаконного въезда на оккупированный полуостров и выезда с него 23 российских артистов.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда\выезда из\на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Уголовное производство было начато по обращению главы общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование будет проводить СУ ГУ СБУ в АР Крым.

 

Теги: #крым #расследование #артисты
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