События

20:17 22.03.2021

"Слуги народа" зарегистрировали в Раде проект постановления об осуждении событий на Банковой

2 мин читать
"Слуги народа" зарегистрировали в Раде проект постановления об осуждении событий на Банковой

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий, произошедших у здания Офиса президента 20 марта, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"На протяжении короткого времени "родился" текст постановления, который сегодня более чем 120 депутатов подписали, как раз об суждении этих действий. Это постановление также касается указаний руководителям МВД, ГБР, СБУ разобраться с этим как можно быстрее… Мы бы хотели, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, проинформировали нас о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или служащих", – сказал Корниенко в эфире телеканала "Наш".

Вместе с тем он отметил, что инициированное "Слугой народа" внеочередное заседание Верховной Рады в случае его проведения не будет касаться только темы событий возле Офиса президента.

"Могут быть заслушаны правоохранительные органы. Точно должно быть в повестке дня наше постановление, которое мы уже зарегистрировали. И есть такое мнение, что это заседание должно быть посвящено не только этому вопросу (об акции под ОП в субботу – ИФ), а если мы уже собираемся среди локдауна, то нужно повестку дня подгрузить и теми актуальными вопросами, которые мы не успели рассмотреть из-за позиции наших коллег по земельному закону", – уточнил Корниенко.

Также он добавил, что внеочередного заседания "технически точно не будет завтра-послезавтра", потому что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в командировке, а "только он может давать такие распоряжении о распределении обязанностей, поэтому будем ждать его возвращения".

Согласно информации на сайте парламента, проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины" был зарегистрирован 22 марта, но текст документа пока отсутствует.

 

Теги: #постановление #акция #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:50 22.03.2021
Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

20:26 21.03.2021
Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение

Задержанному участнику акции под ОПУ вручили подозрение

17:58 21.03.2021
Нардеп Безуглая предлагает заслушать на комитете рады по нацбезопасности представителей СБУ относительно событий, связанных со Стерненко

Нардеп Безуглая предлагает заслушать на комитете рады по нацбезопасности представителей СБУ относительно событий, связанных со Стерненко

17:28 21.03.2021
Мы готовили перфоманс, бить стекла и запускать дымовые шашки не планировалось – организатор акции протеста под зданием ОП

Мы готовили перфоманс, бить стекла и запускать дымовые шашки не планировалось – организатор акции протеста под зданием ОП

15:00 21.03.2021
"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

"Слуга народа" будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады для оценки событий, произошедших в субботу под зданием ОП

09:01 21.03.2021
Геращенко о задержании возле ОПУ: Правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана"

Геращенко о задержании возле ОПУ: Правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана"

00:31 21.03.2021
В ОПУ солидарны с мнением МВД о провокативном характере действий митингующих

В ОПУ солидарны с мнением МВД о провокативном характере действий митингующих

23:53 20.03.2021
По факту событий во время акции у Офиса президента открыто уголовное дело, задержан один из митингующих

По факту событий во время акции у Офиса президента открыто уголовное дело, задержан один из митингующих

21:41 20.03.2021
Геращенко: Действия протестующих под ОП - провокация, а не мирная акция

Геращенко: Действия протестующих под ОП - провокация, а не мирная акция

20:36 20.03.2021
У Офиса президента проходит акция в поддержку активиста Стерненко, админздание разрисовано красной краской

У Офиса президента проходит акция в поддержку активиста Стерненко, админздание разрисовано красной краской

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины - штаб ООС

Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

Украина готова к дискуссиям для прекращения огня на Донбассе в любое время – Ермак с послами стран G7 и ЕС

Киевская и Сумская области отнесены к "красной зоне" эпидопасности с 24 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины - штаб ООС

Украина готова к дискуссиям для прекращения огня на Донбассе в любое время – Ермак с послами стран G7 и ЕС

Разумков отметил важность для Украины сотрудничества с Бельгией на международных площадках

Арестович: Козак в письме политическим советникам "нормандского формата" предложил проведение прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО

Киевская и Сумская области отнесены к "красной зоне" эпидопасности с 24 марта

В группе "За майбутне" считают неуместным внеочередное заседание Рады из-за событий на Банковой

В Харьковской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ

Стерненко призвал Зеленского начать диалог с протестующими

Ляшко: Больше всего заболевших COVID-19 - в возрастной группе старше 50 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА