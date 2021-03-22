"Слуги народа" зарегистрировали в Раде проект постановления об осуждении событий на Банковой

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий, произошедших у здания Офиса президента 20 марта, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"На протяжении короткого времени "родился" текст постановления, который сегодня более чем 120 депутатов подписали, как раз об суждении этих действий. Это постановление также касается указаний руководителям МВД, ГБР, СБУ разобраться с этим как можно быстрее… Мы бы хотели, чтобы органы, которые расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, проинформировали нас о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или служащих", – сказал Корниенко в эфире телеканала "Наш".

Вместе с тем он отметил, что инициированное "Слугой народа" внеочередное заседание Верховной Рады в случае его проведения не будет касаться только темы событий возле Офиса президента.

"Могут быть заслушаны правоохранительные органы. Точно должно быть в повестке дня наше постановление, которое мы уже зарегистрировали. И есть такое мнение, что это заседание должно быть посвящено не только этому вопросу (об акции под ОП в субботу – ИФ), а если мы уже собираемся среди локдауна, то нужно повестку дня подгрузить и теми актуальными вопросами, которые мы не успели рассмотреть из-за позиции наших коллег по земельному закону", – уточнил Корниенко.

Также он добавил, что внеочередного заседания "технически точно не будет завтра-послезавтра", потому что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в командировке, а "только он может давать такие распоряжении о распределении обязанностей, поэтому будем ждать его возвращения".

Согласно информации на сайте парламента, проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины" был зарегистрирован 22 марта, но текст документа пока отсутствует.