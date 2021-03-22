Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины - штаб ООС
С начала текущих суток, 22 марта, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм", - указывается в сообщении.
В районе Богдановки позиции украинских войск были обстреляны из автоматических станковых гранатометов. Под Водяным применялись гранатометы различных систем, под поселком Тарамчук - из крупнокалиберных пулеметов.
Подразделения ОС открывали огонь в ответ.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.