Протестующие на Банковой 20 марта были настроены на провокацию конфликта – Ермак

Позиция президента Украины Владимира Зеленского остается неизменной – все граждане Украины имеют право на мирные акции, но то, что произошло на Банковой 20 марта, не является мирным протестом, заявил руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Об этом он сказал на встрече с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба президента.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак.

Как сообщалось, 20 марта у здания Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, активисты нанесли красной краской надписи на фасаде здания ОП.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

Члены Кабинета министров Украины осудили вандализм и надругательство над государственными символами.