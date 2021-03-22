Украина готова к дискуссиям для прекращения огня на Донбассе в любое время – Ермак с послами стран G7 и ЕС

Украина готова к проведению дальнейших дискуссий в любом формате в любое время для принятия конкретных решений и возвращения к безусловному режиму прекращения огня на востоке страны, чтобы продвигаться к установлению мира на Донбассе, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза в Украине в режиме видеоконференции в понедельник.

Как сообщается на сайте Офиса президента, глава Офиса президента призвал послов поддержать Украину в ее стремлении вернуться в режим прекращения огня на Донбассе. "Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом минских договоренностей. Поэтому прежде всего надо обеспечить режим прекращения огня", - сказал Ермак.

В сообщении отмечается, что, несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которые предлагала украинская сторона. При этом руководитель Офиса президента поблагодарил за конструктивную позицию представителей Франции и Германии.

Ермак проинформировал послов о создании в Украине центра по противодействию дезинформации, который вскоре начнет работу на базе Совета национальной безопасности и обороны и выразил надежду на продолжение активного сотрудничества со странами G7, а также партнерами Украины в ЕС и НАТО в вопросе противодействия дезинформации и пропаганде.