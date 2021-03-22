Разумков отметил важность для Украины сотрудничества с Бельгией на международных площадках

Украине важно сотрудничество с Королевством Бельгия на международных площадках, в том числе и на межпарламентском уровне, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На протяжении последних лет активизировалась наше двустороннее взаимодействие на уровне группы по межпарламентским связям. Были проведены совместные заседания в режиме видеоконференции, в ходе которых представители парламентов обменивались актуальной информацией, как о ситуации с пандемией COVID-19, так и политического и экономического измерения", - заявил Разумков во время встречи с председателем палаты представителей Бельгии Элиан Тильйо в понедельник в Брюсселе, сообщает пресс-служба Верховной Рады

Спикер украинского парламента поблагодарил Брюссель за постоянную поддержку Киева на уровне парламентских делегаций в международных организациях - ПАСЕ, ПА НАТО и ПА ОБСЕ.

Разумков также выразил благодарность Бельгии, которая вместе с другими 18 государствами поддержала Украину в марте на неформальном заседании в ООН по формуле Арри , во время которого со стороны Российской Федерации была предпринята очередная попытка легитимизации аннексии Крыма.

"Из таких шагов выстраиваются дружеские отношения между государствами", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Он также напомнил, что Украина планирует создать "Крымскую платформу", участники которой будут отстаивать и защищать права человека на оккупированных территориях.

"Важным элементом межпарламентского сотрудничества также является обмен визитами и формат личных встреч, как на уровне глав парламентов, так и парламентских комитетов наших стран", - отметил Разумков.

Он поблагодарил Тильйо за лечение и реабилитацию в Бельгии украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне боевых действий на Донбассе.

В свою очередь, Тильйо заверила Разумкова в поддержке Бельгией Украины на международных площадках, в частности в ООН, по вопросам нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Она заверила, что Бельгия открыта к переговорам и дальнейшему сотрудничеству.

Стороны также обсудили ход реформ, обменялись информацией о ситуации с COVID-19 и мероприятиях, которые предпринимают власти двух государств для борьбы с пандемией и защиты населения.