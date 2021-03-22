Арестович: Козак в письме политическим советникам "нормандского формата" предложил проведение прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО

Предложенные 19 марта заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком меры по урегулированию ситуации на Донбассе состояли в организации прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО, что противоречит Минскому процессу, заявляет спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

"Там (в письме Дмитрия Козака политическим советникам "Нормандской четвёрки" – ИФ) ничего такого сенсационного нет. Россия проводит ту же политику, как и в 2014 году. Все эти "жонглирования словами", то, что настаивают на собственной правоте, обвинения в адрес Украины, что она что-то не выполняет. Все это делается для одного: чтобы Украина вступила в прямые переговоры с "квазигосударственными образованиями", которые по недоразумению называются "ДНР" и "ЛНР". Мы на это не пойдём, о чём последовательно сообщаем", - сообщил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он добавил, что слова Козака о том, что Украина не предоставила предложений на уровне политических советников "нормандского формата" по "кластерам" (шагам по выходу из конфликта – ИФ), не соответствуют действительности.

"Это обман. Как только "трэк" по кластерам получился удачным, как только произошёл прогресс на уровне политических советников "нормандского формата" Российская Федерация, во-первых, сразу усилила уровень насилия на Донбассе, во-вторых, она начала медийную кампанию в отношении Украины, что Украина якобы провоцирует, хочет войны и не выполняет Минские соглашения. Но мы видим, кто на самом деле не хочет прекращения насилия на Донбассе. Потому что Украина сразу после заседания политических советников "нормандского формата" (18 марта – ИФ) предложила на следующий день провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ. Россия отказалась", - резюмировал Арестович.

Как сообщалось, 18 марта состоялось очередное онлайн-заседание на уровне политических советников "нормандской четвёрки". На нём, в частности, обсуждались вопросы о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года. Кроме того, стороны обменялись новыми предложениями по урегулированию ситуации на востоке Украины.