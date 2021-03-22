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18:36 22.03.2021

Киевская и Сумская области отнесены к "красной зоне" эпидопасности с 24 марта

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Киевская и Сумская области отнесены к "красной зоне" эпидопасности с 24 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение ввести в ночь на среду, 24 марта, на территории Киевской и Сумской областей "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить: с 00.00 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем Телеграм-канале в понедельник по итогам заседания госкомиссии.

 

Теги: #киевская_область #сумская_область #красная_зона
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