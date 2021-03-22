В группе "За майбутне" считают неуместным внеочередное заседание Рады из-за событий на Банковой

Член депутатской группы "За майбутне" в Верховной Раде Дмитрий Лубинец считает недостаточно уместным намерение созвать внеочередное пленарное заседание парламента для оценки событий у здания Офиса президента в субботу.

"Что обсуждать? Были хулиганские действия, правоохранительные органы работают, коммунальщики убирают последствия. Если в условиях активизации военных действий на востоке Украины, а также продолжения и расширения пандемии коронавируса нам нужно собираться только для того, чтобы обсудить эти вопросы, то депутатская группа "За майбутне" считает, что это недостаточно уместно. Это точно не тот повод, ради которого нам необходимо срочно собираться", – сообщил парламентарий агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, выражая позицию относительно событий на Банковой, Лубинец отметил, что и он лично, и группа "За майбутне" всегда поддерживали возможность граждан высказаться, в том числе критически, относительно действий власти, но "выходить на акции и просто разрушать имущество, чтобы его потом восстанавливали за счет налогоплательщиков – это дискредитация протестных настроений в Украине".

"Если эти люди позиционируют себя как патриоты Украины, то их поведение было абсолютно неприемлемо, тем более, когда они касались государственных символов. Я считаю, что когда они разукрашивали Герб Украины и наносили там (на фасаде ОП – ИФ) разные надписи и даже свастику, то вместо того, чтобы получить позитивный результат, они дискредитировали и себя, и того человека, за которого выходили (активиста Сергея Стерненко, – ИФ) и митинговали", – добавил депутат.

Как сообщалось, 20 марта у здания Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, активисты нанесли красной краской надписи на фасаде здания ОП.

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП, открыто уголовное производство. За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОП проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

Члены Кабинета министров Украины осудили вандализм и надругательство над государственными символами.