Стерненко призвал Зеленского начать диалог с протестующими

Активист Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам лишения свободы, в письме из СИЗО призвал президента Украины вступить в диалог с протестующими, требующими "освобождения политзаключенных".

Полный текст письма, которое зачитал представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, обнародован на Youtube-канале Стерненко в понедельник.

"Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички", - написал Стерненко в письме.

Он подчеркнул, что в росте протестных настроений виноваты не сами протестующие, а руководство государства.

"Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил", - отметил активист.

Он также поблагодарил участников субботней акции под Офисом президента за неравнодушие.

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

В Офисе президента Украины уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.