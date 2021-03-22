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18:06 22.03.2021

Ляшко: Больше всего заболевших COVID-19 - в возрастной группе старше 50 лет

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Ляшко: Больше всего заболевших COVID-19 - в возрастной группе старше 50 лет

В Украине среди заболевших COVID-19 наибольшая доля – люди старше 50 лет, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Пожилые люди все еще в красной зоне риска. Больше всего заболевших людей - в возрастных группах 50-59 лет, а также 60 лет и старше",- сказал он.

Ляшко подчеркнул, что в Украине структура заболеваемости по возрасту практически не изменилась с 2020 года.

"В последнее время было много информации о том, что коронавирусом стали больше болеть молодые люди, в отличие от 2020 года, когда болели преимущественно люди в возрасте 60+. Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти не изменилась", - сказал он.

Замминистра добавил, что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также наиболее критическое течение заболевания.

"75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, и их вакцинация начнется сразу после медиков", - сказал он.

По словам Ляшко, журнал The Lancet опубликовал данные о том, что вероятность повторного инфицирования COVID-19 выше в возрастной группе 65 и старше – в 47,1% случаев перенесенная болезнь защитила от повторного инфицирования. При этом для людей младше 65-ти такой показатель составил 80,5%.

Замминистра также подчеркнул, что эффективность вакцины AstraZeneca в возрастной группе 65+ составляет 80%.

"Недавно также обнародовали результаты третьей фазы клинисследования вакцины AZD1222 (AstraZeneca), которое завершилось в США. В возрастной группе 65 лет и старше эффективность вакцины составляет 80%. В целом вакцина продемонстрировала эффективность 79% против симптоматического COVID-19 и 100% - против трудного течения и госпитализации", - сказал он.

Теги: #ляшко #covid_19 #возраст
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