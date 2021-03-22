Разумков о событиях у ОП: институции надо уважать, а не вымещать свое недовольство на стенах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков расценивает произошедшие под Офисом президента в центре Киева в субботу события во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко как неуважение к Украине и ее институциям.

"Что касается моего отношения к тому, что произошло под Офисом президента. Вы знаете, я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией, а это не значит, что можно делать все, что тебе захочется. Потому что твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. И если мы будем позволять себе портить любое имущество - государственное, личное - это неуважение прежде всего к себе, в первую очередь, к своему государству", - сказал Разумков журналистам в Брюсселе в понедельник.

Он отметил, что речь идет об уважении к государственным институциях. "А институции надо уважать и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают", - подчеркнул спикер украинского парламента.

Как сообщалось, в субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

В Офисе президента Украины уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.