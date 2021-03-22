Болгария высылает двух российских дипломатов

Послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом, информирует в понедельник болгарское телевидение.

Речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно".

Телевидение отмечает, что существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент".

В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России осуществляли в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, утверждает телеканал.

Между тем российская сторона считает необоснованным решение о высылке из Болгарии двух российских дипломатов и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.