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16:34 22.03.2021

Болгария высылает двух российских дипломатов

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Болгария высылает двух российских дипломатов

Послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом, информирует в понедельник болгарское телевидение.

Речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно".

Телевидение отмечает, что существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент".

В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России осуществляли в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, утверждает телеканал.

Между тем российская сторона считает необоснованным решение о высылке из Болгарии двух российских дипломатов и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.

Теги: #болгария #россия #высылка #дипломаты
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