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15:57 22.03.2021

В Украине зафиксировано почти 500 незначительных побочных реакций после вакцинации от COVID-19

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В Украине зафиксировано почти 500 незначительных побочных реакций после вакцинации от COVID-19

В Украине зафиксировано 495 незначительных побочных реакций после вакцинации от COVID-19, сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в понедельник.

"У нас менее 0,5% любых побочных реакций от вакцинации – 111 тыс. человек провакцинировано и 495 незначительных реакций", - сказал он в эфире "Украина 24".

Министр добавил, что в Украине планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от COVID-19.

"Мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба в следствие вакцинации. Например, если вакцинация приведет к какому-то заболеванию, вследствие чего будет установлена инвалидность. Нужно будет осуществить выплаты этому человеку помимо лечения за счет государства", - добавил Степанов.

Теги: #вакцинация #побочные_реакции
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