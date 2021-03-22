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15:52 22.03.2021

В Черкасской области усиливают карантинные ограничения

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В Черкасской области усиливают карантинные ограничения

В Черкасской области с понедельника, 22 марта, вводят дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности, сообщил глава областной государственной администрации Александр Скичко.

"Обратился сегодня к главам РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в «красной зоне», как сегодня Киев и Одесская область - нам уже придется идти на другие условия", - написал Скичко на своей странице в Facebook.

Так, с понедельника, 22 марта в Черкасской области в общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты; культмассовые развлекательные и другие мероприятия - под временным запретом; рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать до 23:00.

Кроме того, будет расширено количество койко-мест в больницах на территории области и в г.Черкассы.

Также глава ОГА просит города увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

"Поскольку наиболее сложная ситуация по области сейчас именно в Черкассах, особое внимание уделим возможности развертывания здесь дополнительных койко-мест. До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры. Все - на моем ежедневном контроле", - подчеркнул Скичко.

Теги: #карантин #черкасская_область
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