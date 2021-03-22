Совет ЕС ввел санкции против ряда лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека

Совет Европейского Союза по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в различных странах мира, говорится в коммюнике Совета ЕС.

Как сообщается в публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза, документ вступил в силу в понедельник.

"Сегодня Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в различных странах мира", - отмечается в коммюнике совета.

В Брюсселе заявляют, что "эти санкции демонстрируют твердую решимость ЕС защищать права человека и принимать конкретные меры против тех, кто несет ответственность за их нарушения и злоупотребления".

"В число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай), репрессии в Корейской Народно-Демократической Республике, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне (Россия), а также пытки и внесудебные казни; казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее", - сообщается в документе.

В нём объясняется, что у включенных в перечень физических и юридических лиц подлежат замораживанию активы в ЕС, кроме того, тем, кто попал в список, запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Также физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства.