События

15:19 22.03.2021

Совет ЕС ввел санкции против ряда лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека

2 мин читать
Совет ЕС ввел санкции против ряда лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека

Совет Европейского Союза по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в различных странах мира, говорится в коммюнике Совета ЕС.

Как сообщается в публикации постановления Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза, документ вступил в силу в понедельник.

"Сегодня Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в различных странах мира", - отмечается в коммюнике совета.

В Брюсселе заявляют, что "эти санкции демонстрируют твердую решимость ЕС защищать права человека и принимать конкретные меры против тех, кто несет ответственность за их нарушения и злоупотребления".

"В число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай), репрессии в Корейской Народно-Демократической Республике, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне (Россия), а также пытки и внесудебные казни; казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее", - сообщается в документе.

В нём объясняется, что у включенных в перечень физических и юридических лиц подлежат замораживанию активы в ЕС, кроме того, тем, кто попал в список, запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Также физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства.

Теги: #ес #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 22.03.2021
Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

12:32 22.03.2021
В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике

15:46 21.03.2021
Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн формате

Саммит Евросоюза в связи с распространением коронавируса в Европе пройдет в онлайн формате

11:43 20.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении на три года санкций в отношении "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

07:56 20.03.2021
Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

Операция ЕС по обеспечению эмбарго на поставки оружия в Ливию будет продлена на два года

20:55 19.03.2021
Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

20:45 19.03.2021
Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела "Голден Деррик"

20:21 19.03.2021
СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев "Донецкоблгаз"

20:15 19.03.2021
СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

19:33 19.03.2021
СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

СНБО вводит санкции против ряда компаний, использующих украинские недра - Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

Львов продлил локдаун до 4 апреля, решено развернуть временный COVID-госпиталь

Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине зафиксировано почти 500 незначительных побочных реакций после вакцинации от COVID-19

В Черкасской области усиливают карантинные ограничения

Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг

Кулеба: МИД примет стратегию публичной дипломатии Украины

В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Кабмин ведет коммуникацию с депутатами и Брюсселем по поводу перехода на летнее время

Движение по улице Грушевского в Киеве перекрыто из-за акции протеста

В Деснянском районе Киева в квартире произошел взрыв, пострадал мужчина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА