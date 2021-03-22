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14:30 22.03.2021

Кулеба: МИД примет стратегию публичной дипломатии Украины

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Кулеба: МИД примет стратегию публичной дипломатии Украины

Министерство иностранных дел Украины примет стратегию публичной дипломатии в ближайшие дни, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы в Министерстве иностранных дел примем стратегию публичной дипломатии. Это случится в ближайшие дни. Эта стратегия публичной дипломатии станет инструментом, чтобы укрепить усилия по мягкой силе и обязательства, необходимые для улучшения репутации Украины глобально, и в дальнейшем усилить наши позиции в мире", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Министр указал, что рад увидеть прогресс Украины в рейтинге индекса мягкой силы в 2021 году, особенно, что касается предпринимательства и торговой политики, будущего потенциала роста. Кроме того, как добавил глава МИД Украины, индекс также демонстрирует высокий потенциал для Украины, что касается истории и культурного наследия.

"Есть только одна проблема с этими улучшениями. Я не люблю слово "потенциал". Я слишком много лет слышал слово "потенциал", которое применялось к Украине. И нам, наконец, надо переключиться от разговоров о потенциале на реализацию потенциала, не на то, что мы можем иметь в будущем, а на то, что мы уже имеем здесь и сейчас, как успех", - подчеркнул Кулеба.

Как указывается в глобальном рейтинге индекса мягкой силы, в 2021 году Украина заняла в нем 61 место, потеряв 15 позиций по сравнению с 2020 годом. В то же время Украина значительно опередила другие постсоветские страны, в частности Азербайджан (72 место), Казахстан (75 место) и Узбекистан (81 место).

Теги: #стратегия #кулеба #дипломатия
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