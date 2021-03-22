В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар

Пожарные в понедельник днем ликвидировали пожар на территории Александровской больницы, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве

"22 марта в 12:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории Александровской больницы, по ул.Шелковичная в Печерском районе столицы", – сказано в сообщении на странице в Facebook.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 13:37 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 13:55 - ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.