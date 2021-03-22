События

14:29 22.03.2021

В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар

1 мин читать
В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар

Пожарные в понедельник днем ликвидировали пожар на территории Александровской больницы, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве

"22 марта в 12:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на территории Александровской больницы, по ул.Шелковичная в Печерском районе столицы", – сказано в сообщении на странице в Facebook.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 13:37 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 13:55 - ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Теги: #больница #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:18 22.03.2021
Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Киева

Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Киева

09:26 20.03.2021
Четверо подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых останутся под стражей

Четверо подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых останутся под стражей

18:42 15.03.2021
Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

Возгорание в киевской больнице №1 ликвидировано, жертв нет – директор клиники

16:26 15.03.2021
Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

00:44 15.03.2021
В Днепре ликвидирован пожар в многоквартирном доме, эвакуировано 5 человек

В Днепре ликвидирован пожар в многоквартирном доме, эвакуировано 5 человек

20:22 13.03.2021
В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

В Винницкой области горела одноэтажная кемпинг-гостиница, пострадавших нет

22:48 12.03.2021
ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

08:44 12.03.2021
Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

07:42 12.03.2021
Спасатели ликвидировали пожар дома для престарелых в Киеве, эвакуировано 80 человек

Спасатели ликвидировали пожар дома для престарелых в Киеве, эвакуировано 80 человек

16:34 11.03.2021
Спасатели полностью потушили пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Киеве, жертв нет

Спасатели полностью потушили пожар в гостинично-ресторанном комплексе в Киеве, жертв нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

Львов продлил локдаун до 4 апреля, решено развернуть временный COVID-госпиталь

Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине зафиксировано почти 500 незначительных побочных реакций после вакцинации от COVID-19

В Черкасской области усиливают карантинные ограничения

Совет ЕС ввел санкции против ряда лиц и организаций, ответственных за нарушения прав человека

Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг

Кулеба: МИД примет стратегию публичной дипломатии Украины

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Кабмин ведет коммуникацию с депутатами и Брюсселем по поводу перехода на летнее время

Движение по улице Грушевского в Киеве перекрыто из-за акции протеста

В Деснянском районе Киева в квартире произошел взрыв, пострадал мужчина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА