Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждой области теперь будут самостоятельно принимать решения о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем "Телеграм-канале" в понедельник.

В соответствии с решениями будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

По данным Криклия, исключение составляют:

- транзитные перевозки;

- перевозки легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров, включая водителя, составляет не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции;

- перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Кроме того, отдельными решениями Госкомиссии ТЭБ и ЧС будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.