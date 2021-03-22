Движение по улице Грушевского в Киеве перекрыто из-за акции протеста

Движение по улице Грушевского в центре столицы ограничено в обоих направлениях в связи с проведением массовой акции, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позже в полиции сообщили, что участники акции перекрыли движение по ул.Грушевского.

Как сообщалось, в понедельник утром в Киеве на Майдане Независимости началась акция протеста движения "SaveФОП" под названием "Скажи НЕТ локдауну!"