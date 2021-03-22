События

13:43 22.03.2021

В Деснянском районе Киева в квартире произошел взрыв, пострадал мужчина

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Полиция Киева расследует обстоятельства взрыва в квартире в Деснянском районе, в результате которого владелец помещения получил ранения различной степени тяжести.

"Вчера около 21:00 в столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире на улице Закревского", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте правоохранители провели первоочередные следственные действия и установили, что хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги: #киев #взрыв #квартира
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