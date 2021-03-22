События

13:28 22.03.2021

Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

1 мин читать
Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

Кабинет министров рекомендует министерствам и другим органам исполнительной власти в Киеве перевести работу большинства работников на удаленный режим работы.

"20 марта 2021 года Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года Киев переходит в "красную" зону. В связи с этим сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров было принято протокольное поручение относительно рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в "Телеграм-канале".

Теги: #киев #дистанционная_работа #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 22.03.2021
Движение по улице Грушевского в Киеве перекрыто из-за акции протеста

Движение по улице Грушевского в Киеве перекрыто из-за акции протеста

13:43 22.03.2021
В Деснянском районе Киева в квартире произошел взрыв, пострадал мужчина

В Деснянском районе Киева в квартире произошел взрыв, пострадал мужчина

12:43 22.03.2021
Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

11:52 22.03.2021
В Киеве эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 22,2%

В Киеве эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 22,2%

11:44 22.03.2021
В Кабмине осудили насильственные действия участников субботней акции протеста под зданием ОП

В Кабмине осудили насильственные действия участников субботней акции протеста под зданием ОП

10:00 22.03.2021
В Киеве за сутки 349 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки 349 новых случаев заболевания COVID-19

05:59 22.03.2021
Окончательное решение о работе общественного транспорта на время карантинных ограничений в Киеве будет принято 22 марта

Окончательное решение о работе общественного транспорта на время карантинных ограничений в Киеве будет принято 22 марта

02:18 22.03.2021
Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Киева

Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Киева

13:58 21.03.2021
Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

10:34 21.03.2021
В Киеве за сутки 434 новых больных коронавирусом, 28 человек умерли – Кличко

В Киеве за сутки 434 новых больных коронавирусом, 28 человек умерли – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Львов продлил локдаун до 4 апреля, решено развернуть временный COVID-госпиталь

Кабмин намерен передать местной власти полномочия относительно работы транспорта в "красных" зонах - источник

Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за локдауна в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Автоматического транспортного локдауна в Киеве, Одесской и Сумской областях не будет - "Укрзализныця"

Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

Кабмин ведет коммуникацию с депутатами и Брюсселем по поводу перехода на летнее время

Шмыгаль о высказываниях Байдена о Путине: Я поддерживаю такие формулировки

Львов продлил локдаун до 4 апреля, решено развернуть временный COVID-госпиталь

Президент ЕБРР находится в Киеве с двухдневным визитом

Украина призвала Германию расследовать нападение на могилу Бандеры

В Украине во вторник будет прохладно, возможны осадки

В странах Балтии наблюдается снижение суточных заражений COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей

В Луганской области местный житель подорвался на взрывном устройстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА